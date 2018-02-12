بالصور.. ورشة عمل حول المعايير المحاسبية بمركز التنمية الاجتماعية بمكة

نايف السالم(صدى):

نظّم مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ورشة عمل في ” المعايير المحاسبية للمنشآت الغير ربحية ” بحضور عدد من المختصين بالشؤون المالية بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يشرف عليها المركز واُقيمت الورشة خلال يومي الأحد والإثنين الموافق ٢٥-٢٦ /١٤٣٩/٥ بقاعة التدريب بالمركز.

تهدف الورشة إلى مناقشة اللوائح والأنظمة المنظمة للاجراءات المالية وإقفال الحسابات الختامية للجهات الغير ربحية ، كما تم مناقشة متطلبات مكتب المحاسب القانوني المكلف من الوزارة لإعداد التقارير الربع سنوية والميزانيات الختامية ومن خلال الورشة تم توضيح كيفية تطوير أساليب الإجراءات المالية وتكامل الجهود بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من جهة والمحاسب القانوني من جهة اخرى بإشراف مركز التنمية الاجتماعية لضمان السلامة المالية والشفافية وسرعة الإنجاز.

وفي الختام قدم مدير مركز التنمية الاجتماعيه بمكة المكرمة الاستاذ/ ساعد بن محيل الصواط شكره وتقديره لمكتب المحاسب القانوني (شركة الرويس) ولجميع الحاضرين كما خص بالشكر جمعية مراكز الاحياء بمكة المكرمة لتعاونهم في تنظيم ورشة العمل وتم توزيع الشهادات على الحضور.