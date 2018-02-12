” آل الشيخ ” يوجه بتوظيف كفيف بحفر الباطن

ماجد محمد(صدى):

وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، بتوظيف مواطن كفيف يدعى عبدالله الدهمشي ، من أهالي منطقة حفر الباطن .

وجاء ذلك ، بعدما ناشد أحد المغردين عبر ” تويتر ” ، المسؤولين لمد يد العون إلى هذا المواطن ومنحه الوظيفة المناسبة التي يعول من خلالها أطفاله ، حيث أنه يُرفض من المؤسسات كونه كفيفًا .

ورد عليه ” آل الشيخ ” ، سائلًا عن تخصصه ، والذي يتضح أنه في أصول الدين ، ليفاجئه رئيس هيئة الرياضة قائلًا ” حياه الله في هيئة الرياضة ويتواصل مع الأخ رجا الله السلمي ” .