الشرطة توضح ملابسات فيديو ” مشهر السكين ” بطريق عام

نايف السالم(صدى):

كشفت الشرطة، اليوم الإثنين، ملابسات مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الإجتماعي الذي يظهر من خلاله شخص يحمل أداة حاده ويهدد سائق مركبة أخرى بسبب خلاف بينهما.

وقالت الشرطة، إنه بالتحقق من مقطع الفيديو تبين أنه يعود لبلاغ سابق من مواطن خليجي يرافقه وافد عربي تلقته شرطة محافظة الخبر قبل أيام وتم القبض على المتهم في حينه، وتبين أنه مواطن عشريني.

وقرر المدعي تنازله عن الدعوى ، وتم إحالة أوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.

وكان متابعون قد طالبوا على مواقع التواصل الاجتماعية الجهات الأمنية بضرورة التدخل للقبض على مشهر سكين في أحد مناطق المملكة.

اقرأ أيضا