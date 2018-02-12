” فاطمة القرني ” تكشف حقيقة علاقتها بمقالة تعارض بعض القرارات الملكية

نايف السالم(صدى):

كشفت عضو مجلس الشورى الدكتورة فاطمة القرني ، عن عدم صحة ما نسب إليها وإلى عدد من الشخصيات البارزة في المقالة ، وما تضمنه من تعليقات يعارض كاتبها عددًا من القرارات الملكية السامية ، وتد تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق المحادثات الشهير ” واتساب ” .

وأشارت ” القرني ” في بيان لها ، إلى أن كل ما جاء في هذه المقالة لا يرتبط معها بصلة ، قائلة إنه محض افتراء وتلفيق لم يصدر منها مطلقًا ولم تصرح بها لأي فرد أو جهة .

وأوضحت عضو الشورى ، أن انتسابها للوسط الأدبي والإعلامي تجاوز في مداه الزمني ثلاثة عقود ، مضيفة ” كنت خلالها ولم أزل وسأظل في كل حرفٍ وموقفٍ صدر مني وأخِذ عني صوتاً وطنياً مسؤولاً معنياً بكل ما يهم إنسان أرضنا المباركة، وسنداً وعوناً لولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ؛ جاداً في السعي مع حكومتنا المتوثبة للإسهام بكل ما من شأنه الأخذ بوطننا الحبيب إلى الأسمى والأبهى من مراقي التقدم والتميز والريادة في مختلف المجالات ” .

وتابعت قائلة ” إن مواقفي المؤيدة والمحتفية بالقرارات والأوامر الملكية السامية التي عايشنا جميعاً تباشيرها مؤخراً ؛ مواقف معلنة ومسجلة موثقة، سواء من خلال أعمال عضويتي في مجلس الشورى، أو في زاويتي المنتظمة في مجلة اليمامة ، وكذلك في تصريحاتي الإعلامية للصحافة والإذاعة والتليفزيون ولمختلف وسائط الإعلام التقليدي منها والجديد؛ مما لا يقبل المزايدة ولا يحتاج التأكيد؛ وكيف لا أكون كذلك ؟ ” .

وأجزمت ” القرني ” ، بنفيها القاطع لكل ما جاء في هذه المقالة الكاذبة ، سائلة الله تعالى أن يحفظ ولاة الأمر ويعزهم بدوام تأييده وتمكينه ، وأن يكتب للجنود البواسل عاجل نصره المؤزر ، وأن يرد عن المملكة كيد كل حاقد وحاسد .