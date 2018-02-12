بالصور.. النصر يواصل تدريباته على ملعب الأمير عبد الرحمن بن مسعود

نواف السالم(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تدريباته علي ملعب الأمير عبد الرحمن بن مسعود -يرحمة الله -، وبدأ التدريب باجتماع من المدرب كونسلاف يورشيتش مع اللاعبين، تلا ذلك تدريبات لياقة متنوعة ومكثفة بعدها قسم الفريق إلي ثلاث مجموعات، مجموعتين تلعب منورة تكتيكية على نصف الملعب في حين تقوم المجموعة الثالثة بالجري بسرعات متدرجة وبقياس زمني محدد وتتبادل المجموعات الثلاث الأدوار فيما بينها، واختتم التدريب بمناورة كروية علي كامل الملعب .

وشارك في التدريب مهاجم درجة الشباب فراس البريكان في الوقت الذي يواصل عبد الله العنزي ومحمد السهلاوي تدريباتهم اللياقية وتواجد خالد الغامدي بالعيادة الطبية.

وحضر التدريب نائب رئيس النادي الأستاذ فهد بن سعد العجلان إلى جانب مدير كرة القدم الكابتن بدر الحقباني.