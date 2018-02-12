الأرصاد: رياح سطحية وانحفاض في درجات الحرارة بمناطق من المملكة

نايف السالم(صدى):

أكدت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، على استمرار نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار ، على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، لتشمل الأجزاء الساحلية منها وكذلك منطقة حائل حيث تمتد إلى القصيم والرياض .

وأشارت الهيئة ، إلى أن هذه الرياح تؤدي إلى الحد من مستوى الرؤية الأفقية ، حيث من المتوقع أن تصل إلى أقل من 1 كم ، كما قد تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 55 كم لكل ساعة .

وتوقعت هيئة الأرصاد ، هطول أمطار رعدية ، مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار ، تحد من مستوى الرؤية الأفقية على تبوك والقصيم وحائل والحدود الشمالية ، بالإضافة إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومنطقة المدينة المنورة .

وأضافت الأرصاد ، أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض على شمال وغرب المملكة في المساء .