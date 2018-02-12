المعارضة القطرية: نظام الحمدين استباح المؤسسات المالية

طلال الضوي(صدى):

قال المعارضة القطرية، إن النظام القطري الفاسد قد استباح وخرب مصارف أوروبية وأمريكية والقضاء الأجنبي يلاحقهم منذ سنوات، فكيف سيثق الخارج يالنظام المصرفي القطري.

وأضافت المعارضة، عبر حسابها على موقع ” تويتر ” ، أن ” الأهم ما هي الضمانة وصمام الامان لمدخرات وأموال الشعب القطري الشريف في مصارفنا المحلية؟ فكما يفسد رجال النطام مؤسسات مالية ويدخلها في قضايا ودعاوى قضائية ، فإن نظامنا المصرفي هو مستباح لتميم وحاشيته ” –بحسب قوله-.

وأشارت المعارضة، إلى أن ” نخفي عن شعبنا ما يرتكبه يوميا ازلام تميم من انتهاكات وتجاوزات وسطوة على البنوك المحلية التي حولها النظام إلى خزنة خاصة له يستطيع في أي وقت أن يتصرف ويهدر أموال القطريين والمقيمين ” .

وتابعت: ” قد شكل الديوان الاميري لجنة خاصة من سماسرة تميم ووالده وحمد بن جاسم ووزير حرب النظام، مهمتم الاولى التحكم بالنقد والسيولة لكي تؤمن اموال المودعين مشاريع واستثمارات النظام الفاسد من خلال برامج وهمية للإدخار والقروض، لكي تبقى هذه الاموال رهينة عند هذه المافيا الرباعية ويتحكمون من خلالها بأرزاق الناس ” .

وتعهدت المعارضة، ” الشعب القطري بأن هذه المافيا وسماسرتها وأجهزتها الامنية وعملائها لن تبقى متحكمة بما جنوه بعرق جبينهم وعملهم الدؤوب المشرف ” .