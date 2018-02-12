مدرب العين: مواجهة الهلال مهمة ونسعى للفوز

نواف السالم(صدى):

قال مدرب العين، الكرواتي زوران ماميتش، إن مواجهة فريقه أمام الهلال غدًا في دوري أبطال آسيا مهمة جدًا ولابد من ضرورة تحقيق بداية إيجابية لـ ” الزعيم ”

وأضاف ” ماميتش ” اليوم الإثنين، ” نحن نحترم طموحات فريق الهلال الذي يمتلك لاعبين مميزين ومدرب جيد وأتمنى أن تستمتع الجماهير بمباراة جيدة وقوية وتلك النوعية من المباريات تعتبر واحدة من أقوى المواجهات بالمسابقة القارية مباراة ” .

وتابع مدرب العين: ” النتيجة النهائية لمباريات كرة القدم منطقياً يصعب معرفتها قبل نهاية المباراة للفريق الذي يتطلع إلى إحراز النتيجة القوية مطالب بتقديم أفضل أداء على الأرض وسعيد بالعودة إلى الرياض مجدداً لمواجهة الهلال ” .

وأوضح ” ماميتش ” ، أن “عموري ” لاعب مهم جدًا في صفوف الفريق ولكن اللاعب لم يبلغ درجة الجاهزية المطلوبة، لذلك أردنا المحافظة عليه وعدم الاستعجال في الدفع به أمام الهلال وسنعمل على تجهيز البديل المناسب وتقديم كرة قدم جماعية، مؤكدًا أن ” العين يفضل اللعب في أجواء جماهيرية حاشدة وفي اعتقادي أن الفريقين كبيرين وبإمكانهما تقديم أفضل مستوى خصوصاً في ظل وجود حشد جماهيري كبير ” .

وأردف ” كل التركيز على البطولة الآسيوية حالياً والهلال فريق جيد ويستحق الاحترام وخسرنا أمامه في الرياض بعد أن افتقدنا لعامل التركيز، والمؤكد أننا وضعنا كافة الترتيبات المطلوبة من أجل تحقيق الفوز بنتيجة المواجهة القادمة والعودة إلى الدولة بالنقاط الثلاث ” .