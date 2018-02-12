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طلق ناري مجهول المصدر يؤدي لمقتل شاب في غامد الزناد

طلق ناري مجهول المصدر يؤدي لمقتل شاب في غامد الزناد
إبراهيم الزهراني(صدى):

لقي شاب يبلغ 15 عامًا ، حتفه بعدما تلقى رصاصة من سلاح ناري استقرت في قلبه بقرية نشمة في محافظة غامد الزناد ، حيث توفي قبل نقله إلى المستشفى لإنقاذه .

ومن جانبه ، أشار المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الباحة ، إلى أن الجهات الأمنية باشرت موقع الحادث ، لافتًا إلى قرب إصدار بيان مفصل بعد كشف الملابسات بالواقعة .

وتستمر الإجراءات القانونية والتحقيقات ، حتى تتوصل الجهات الأمنية المختصة إلى سبب الطلق الناري إذا كان بالخطأ من شخص آخر أو من تلقاء نفسه .

 


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