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ترامب يعتزم تجميد الدعم الفيدرالي لوكالة ناسا

ترامب يعتزم تجميد الدعم الفيدرالي لوكالة ناسا
واشنطن(صدى):

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إلى تجميد الدعم المالي لوكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا ” ، وطرح المؤسسة أمام استثمارات القطاع الخاص خلال 7 سنوات .

ووفقًا لوثائق داخلية في الوكالة الفضائية ، فإن البيت الأبيض يعمل في الوقت الراهن على وضع خطة خصخصة لمعامل ” ناسا ” حتى عام2035 ، وعلى الرغم من ذلك ، لن تمنع هذه الخطة الإدارة الأمريكية من استمرار التواصل مع وكالة الفضاء وتوسيع شراكاتها الدولية والتجارية على مدى السبع سنوات المقبلة .

ولفتت وسائل إعلام أمريكية ، إلى أن تجميد التمويل الفيدرالي ، لا يعني بالضرورة تغيير مسار وكالة ناسا خلال الفترة الحالية ، خاصةً في ظل إمكانية استمرار تفعيل قدراتها الفنية والتكنولوجية .

 


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