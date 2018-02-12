تطبيق تحديثات جديدة لرام 1500 موديل 2019

متابعات(صدى):

بعد الإعلان عن باقة تحديثات موبار لموديلات دودج دورانجو ، أعلنت فيات كرايسلر عن تطبيق نفس باقة التحديثات على رام 1500 موديل 2019 ولكن في هذه المرة بعض التحديثات المتوفرة أكثر شمولية وقوة . ومن المنتظر وصول السيارة للتجار في أنحاء الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة وسيحصل العملاء على ما يزيد عن 200 نوع من الاكسسوارات من موبار للاختيار من بينها.

ورام التي نراها هنا في الصور جاءت مجهزة بأهم الاكسسوارات المميزة التي يمكن عرضها في السوق, وعلي سبيل المثال زودت السيارة بعجلات قياس 18 بوصة واطارات قياس 35 بوصة مع أقواس عجلات سوداء وألواح ألومنيوم سوداء مع اضافة قضبان خاصة برام في الصندوق الخلفي للسماح لملاك الشاحنة بحمل زوجين من قوارب الكاياك.

وسيمكن لملاك رام 1500 الحصول على كتالوج للتجهيزات الداخلية الجديدة للسيارة بما في ذلك فرش جلدي Katzkin مع تطريز أحمر اللون وشعارات رام على ظهر المقاعد الأمامية وفرش مطاطي للأرضية, كما تشمل اللمسات الداخلية شعارات رام سوداء وعدد من شعارات موبار.

كما أعلنت موبار عن تحديثات عديدة خاصة بالأداء للشاحنة تشمل مداخل هواء للتبريد للمحرك V8 هيمي سعة 5.7 لتر ونظام عادم صلب ومخارج عادم قياس 5 بوصة. وقالت الشركة أن باقة أجزاء موبار تأتي بنفس الضمان الساري على كل الشاحنة.