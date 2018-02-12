بالفيديو.. عضو ملائكة الجحيم يهاجم مطعم بيتزا بـ ” غاز أعصاب “

برلين(صدى):

كشفت الشرطة الألمانية، عن حادث بغاز مهيج للأعصاب على أحد المطاعم بمدينة دوسلدورف غربي البلاد، حيث أصيب العشرات بينهم عدد من رجال الشرطة باختناقات ومشكلات تنفسية، فيما أن بعضهم حالته غير مستقرة لتأثر جهازه التنفسي ورئتيه بشدة.

وقالت الشرطة، إن المتهم الرئيس في الواقعة هو عضو بنادي ” ملائكة الجحيم ” للدرجات النارية والمحظور عالميًا لارتباطه بالجريمة المنظمة عابرة الحدود.

وأفادت السلطات الأمنية بالمدينة، أن الجريمة الجنونية برمتها كان دافعها الانتقام جراء الخلاف على صفقة بيع تخص المطعم.

وفي التفاصيل: يذكر أن عضوًا بالنادي المحظور ذهب إلى صاحب المطعم المتخصص في البيتزا الإيطالية قبل دقائق من وقوع الحادث، مقترحًا عليه شراء بعض الأسهم منه، وهو الطلب الذي قُوبل بالرفض.

وتابعت المصادر: ” لم يتحمل عضو نادي الدراجات النارية عدم تلبية طلبه فغادر المطعم غاضبًا قبل أن يعود بصحبة مجموعة من زملائه ليهجموا عليه وعلى مالكه ورواده، فيما ألقى أحدهم أسطوانة ضخمة مملوءة بغاز مهيج للأعصاب ” .

وألقت الشرطة القبض على 4 من المشتركين في الجريمة، بينما تواصل البحث عن الباقين.