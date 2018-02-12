بن دغر: تشكيل لجنة لبحث معوقات المغترب اليمني في المملكة

فهمي محمد(صدى):

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر ، إنه تم تشكيل لجنة للتواصل مع الأشقاء في المملكة اليوم الإثنين ، بتوجيهات من فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي .

وأشار ” بن دغر ” ، إلى أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ، وعضوية وزيري المغتربين والشؤون الاجتماعية والعمل ، بالإضافة إلى سفير اليمن في الرياض والقنصل العام بجدة ، لبحث كافة المشاكل والمعوقات التي يواجهها المغترب اليمني ” .