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بن دغر: تشكيل لجنة لبحث معوقات المغترب اليمني في المملكة

بن دغر: تشكيل لجنة لبحث معوقات المغترب اليمني في المملكة
فهمي محمد(صدى):

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر ، إنه تم تشكيل لجنة للتواصل مع الأشقاء في المملكة اليوم الإثنين ، بتوجيهات من فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي .

وأشار ” بن دغر ” ، إلى أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ، وعضوية وزيري المغتربين والشؤون الاجتماعية والعمل ، بالإضافة إلى سفير اليمن في الرياض والقنصل العام بجدة ، لبحث كافة المشاكل والمعوقات التي يواجهها المغترب اليمني ” .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين

رسوم المرافقين اثقلت كاهل العوائل يابن دغر اكثر العوائل لها 50 سنة بالسعودية وليس لها ملجئ ارحمو ضعيفكم يامسلمين

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