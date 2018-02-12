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توتنهام يواجه يوفنتوس ومانشستر يلتقي بازل في دوري الابطال

توتنهام يواجه يوفنتوس ومانشستر يلتقي بازل في دوري الابطال
نواف السالم(صدى):

تبدأ فعاليات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم غد الثلاثاء ، بالتزامن مع منافسات جولة الذهاب في الدور السادس عشر ، بمبارتي يوفنتوس الإيطالي أمام توتنهام الإنجليزي ، وبازل السويسري في لقاء مانشستر سيتي الإنجليزي .

وتأمل الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني سواء المتوجة باللقب مسبقًا أو المنافسين الجدد إلى المجد بتحقيق مسيرة ناجحة في الأدوار الفاصلة للبطولة ، ويأتي ذلك بالتزامن مع افتقاد مانشستر سيتي في هذه المباراة جهود نجمه ليروا ساني بسبب الإصابة في كاحل القدم .

 


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