توتنهام يواجه يوفنتوس ومانشستر يلتقي بازل في دوري الابطال

نواف السالم(صدى):

تبدأ فعاليات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم غد الثلاثاء ، بالتزامن مع منافسات جولة الذهاب في الدور السادس عشر ، بمبارتي يوفنتوس الإيطالي أمام توتنهام الإنجليزي ، وبازل السويسري في لقاء مانشستر سيتي الإنجليزي .

وتأمل الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني سواء المتوجة باللقب مسبقًا أو المنافسين الجدد إلى المجد بتحقيق مسيرة ناجحة في الأدوار الفاصلة للبطولة ، ويأتي ذلك بالتزامن مع افتقاد مانشستر سيتي في هذه المباراة جهود نجمه ليروا ساني بسبب الإصابة في كاحل القدم .