الأحوال المدنية بالجنادرية تكشف أكثر الأسماء تسجيلاً في المملكة

سعيد العجل(صدى):

تصدر اسم ” محمد ” للذكور ، و ” حور ” للإناث قائمة الأسماء المتواجدة في جناح وكالة الأحوال المدنية كأكثر الأسماء تسجيلاً بين المواليد في المملكة للعام الماضي 1438 هـ.

وأظهرت الإحصائية الصادرة عن وكالة الأحوال المدنية، أن أكثر أسماء الذكور تسجيلاً بين المواليد في السعودية للعام الماضي، هم: (محمد، وعبدالله، وعبدالعزيز)؛ فيما تَصَدّرت (حور، وغنى، وترف) أسماء الإناث. وتضمنّت الإحصائية أكثر الأسماء شعبية للعام 1438هـ للذكور: (علي، وفهد، وسلمان، وخالد، وعمر، ثم عبدالرحمن، وسعود). وجاءت: (جود، ونورة، وسارة، وكيان، وفاطمة، ثم ريما، وجوري) في بقية أسماء الإناث الأكثر شعبية.

