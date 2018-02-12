الجيش اليمني يسيطر على جبل الهشمة الاستراتيجي شمال كرش

فهمي محمد(صدى):

سيطرت قوات الجيش اليمني، والمقاومة الشعبية اليوم الاثنين، على جبل الهشمة الاستراتيجي شمال كرش في محافظة لحج.

وقالت مصادر، إن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، نفذت هجوماً في جبهة كرش نوعياً تمكنت من خلاله دحر مليشيات الحوثي الإيرانية، من عدد من المواقع و السيطرة على جبل الهشمة الاستراتيجي شمال كرش.

وذكرت المصادر، أن قوات الجيش اليمني، تمكنت أيضًا من السيطرة على خطوط النار بعد استعادة العديد من المواقع الاستراتيجية وفي مقدمتها جبل الهشمة الذي كان يتمترس فيه الحوثي الإيراني، ويمارس عملية القنص والقصف اليومي على قرى شمال وشرق كرش.