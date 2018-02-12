الهلال يرتدي الزي ” الأزرق ” في مواجهة العين الإماراتي

نواف السالم(صدى):

تقرر أن يشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في لقاء الغد أمام نظيره العين الإماراتي في أولى مواجهات الفريقين بالموسم الجديد من دوري أبطال آسيا، على استاد ” جامعة الملك سعود ” بالعاصمة الرياض، في الثامنة والنصف من مساء غد الثلاثاء.

فيما سيرتدي فريق العين الإماراتي بالزي البنفسجي الكامل.

وتبدو حظوظ الفريقين متساوية في ظل المستويات الجيدة والنتائج الإيجابية لهما بالدوريين السعودي والإماراتي، إلا أن الهلال يدخل المباراة متسلحا بعاملي الأرض والجمهور، لحصد أول 3 نقاط في البطولة.