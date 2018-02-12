%63 من الأسر استحقوا الدعم في الدفعة الثالثة من حساب المواطن
أكد برنامج حساب المواطن ، إن 63% من المستحقين للدعم في الدفعة الثالثة مسجلين كأسر ، فيما بلغت نسبة المستحقين كأفراد مستقلين 37% .
وأشار حساب المواطن ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن 45% من الأفراد المستقلين المستحقين للدعم من الدفعة الثالثة رجال ، فيما بلغت 55% لمستحقي الدعم من الأفراد المستقلين نساء .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8557 ] نشر منذ 2 ساعتين
تقولون تم ايداع 2.2 مليار ريال في حسابات المستحقين ومن صرف لهم لم تتجاوز المبالغ مليار و200 مليون ريال
اين الباقي من المبلغ اذا نصف الشعب لم يستلم ..
ابوعلاوي[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 1 ساعة
الجميع يشتكي من تخفيض الدعم بنسبة كبيرة جدا في هذه الدفعة عن الدفعة السابقة البعض يقول بانهم ادرجوا بدل غلا المعيشة ضمن الدخل ولاندري هل هذا هو السبب ام ان هناك اسباب اخرى نتمنى ان يتم التوضيح