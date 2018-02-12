%63 من الأسر استحقوا الدعم في الدفعة الثالثة من حساب المواطن

عادل الحربي(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن ، إن 63% من المستحقين للدعم في الدفعة الثالثة مسجلين كأسر ، فيما بلغت نسبة المستحقين كأفراد مستقلين 37% .

وأشار حساب المواطن ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن 45% من الأفراد المستقلين المستحقين للدعم من الدفعة الثالثة رجال ، فيما بلغت 55% لمستحقي الدعم من الأفراد المستقلين نساء .