500 سيدة تشارك في لقاء عضوات البر بالشرقية.. غدا

سعيد العجل(صدى):

تشارك غدا الثلاثاء 500 سيدة من عضوات جمعية البر بالمنطقة الشرقية بفندق شيراتون الدمام في اللقاء السنوي التاسع عشر لعضوات جمعية البر بالمنطقة الشرقية برعاية من صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن العضوات المشاركات غدا هم مجموعة من سيدات المجتمع وكافلات أيتام جمعية البر بالمنطقة الشرقية ومجموعة من المسؤولات في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية المهتمين بالمشاركة المجتمعية وتنمية المجتمع من خلال مشاركتهن ودعمهن لأنشطة وبرامج بر الشرقية.

وشكر العفيصان صاحبة السمو الملكي الأميرة عبير على رعايتها للقاء مشيدا بالدعم الذي يحظى به الفرع النسائي بالجمعية من قبل سموها وأضاف العفيصان أن الجمعية تعمل من خلال الفرع النسائي على تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التنموية حيث قدمت لفتايتها بالشراكة مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني عدة برامج تنموية كدورة صيانة الجوالات التي استفادت منها 45 مستفيدة من فتيات الجمعية بواقع 150 ساعة تدريبية وعلى مدى 6 أسابيع ودورة الخياطة والتفصيل التي استفادت منها 20 متدربة لتأهيل فتيات البر في مجال الخياطة وبرنامج مطبخ البر الذي استفادت منه 19 متدربة من فتيات بر الشرقية بالشراكة مع المهيدب الخيرية موضحا أن هذه البرامج التنموية لتأهيل الفتيات لسوق العمل جاءت تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وأضاف العفيصان أنه بجانب هذه البرامج التنموية يقدم الفرع النسائي أيضا للمستفيدات شهريات عينية وأجهزة كهربائية ويسدد قيمة فواتير الكهرباء وإيجار مساكن الأسر المحتاجة منهم كما يقدم العديد من البرامج للأيتام وأسرهم كالمخيم الصيفي والشتوي للأيتام وحفل تكريم أبناء الأيتام المتفوقين وعمرة الأيتام والبرامج المقدمة لهم في اليوم العالمي لليتيم، مشيرا إلى أن الفرع النسائي اهتم أيضا بالتطوع واستقطاب المتطوعات وفقا لرؤية 2030 في الاهتمام بالتطوع فاستقطب العديد من المتطوعات اللائي شاركن في تقديم الخدمات والبرامج للمستفيدات من الفرع النسائي للجمعية.