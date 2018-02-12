الإنذار المبكر: رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية

نايف السالم(صدى):

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر ، من رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مهد الذهب بالمدينة المنورة ، حيث تمتد إلى الأكحل والسويرقية والحناكية والأجزاءالمجاورة والطرق السريعة ، ليوم غدًا الثلاثاء .

وأشار الإنذار المبكر ، إلى أن حالة الرياح المثيرة للغبار والأتربة تصل إلى منطقة بحرة بمكة المكرمة ، لتشتمل على العاصمة المقدسة وجدة وعسفان والجموم بالإضافة إلى الأجزاء المجاورة لها والطرق السريعة .

وأوضح النظام الآلي للإنذار المبكر ، أن هذه الرياح النشطة تؤدي للحد من مستوى الرؤية الأفقية ، لتصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم لكل ساعة ، ورؤية أقل من 1 كم .