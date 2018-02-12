بالصور.. انطلاق نيسان 370Zki وأرمادا سنو باترول في شيكاغو

واشنطن(صدى):

قدمت نيسان خلال فعاليات معرض شيكاغو للسيارات اثنين من الطرازات الغريبة التي حملت اسم أرمادا Snow Patrol و370Zki وهذه الأخيرة تجذب العيون بمجرد رؤيتها وقد حولت الشركة اليابانية السيارة الرياضية لسيارة متزلجة على الجليد, ومن أجل ذلك ارتفع خلوص ركوب السيارة عن الأرض 3 بوصات وتمت اضافة عجلات مجنزرات للمحور الخلفي للسيارة.

والتغييرات الأخرى شملت مقدمة السيارة التي زودت باثنين من الزلاجات التي تستخدم على الجليد, وظل محرك السيارة وناقل الحركة كما هما مما يعني أنها تظل بقوة 332 حصان تنبع من المحرك V6.

وبالنسبة لأرمادا Snow Patrol فهي أكثر تقليدية في التصميم, ولكنها لاتزال جذابة للرؤوس وأهم التعديلات التي جرت فيها تشمل عجلات 20 بوصة Cognito Series 61 وإطارات Pro Comp MT2 كما زاد ارتفاع تعليق السيارة مع اضافة رافعة في الأمام بينما تشمل باقي التعديلات عتبات جانبية معدلة وشريط اضاءة LED على قضبان التحميل فوق السقف.