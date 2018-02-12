تشكيل الأهلي أمام تراكتور

نواف السالم(صدى):

أعلن المديران الفنيان سيرجي ريبروف وأرطغرل ساغلام، عن تشكيل مباراة الأهلي وتراكتور اليوم ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا المُقرر انطلاقها، بعد قليل، على ملعب السيب الرياضي في العاصمة العمانية مسقط.

ويذكر أن تشكيل الراقي في مباراة الأهلي وتراكتور اليوم كالتالي؛ ياسر المسيليم، وليد باخشوين، مارك ميليغان، محمد آل فتيل، حسين المقهوي، مهند عسيري، صالج الجمعان، عقيل بغيث، سعيد المولد، منصور الحربي وعبد الفتاح عسيري.

ويجلس على مقاعد بدلاء الراقي في مباراة الأهلي وتراكتور اليوم كل من، محمد العويس، تيسير الجاسم، أمير كردي، مؤمن زكريا، كلاوديمير دي سوزا، إيوانيس فيتفاتزيديس، وحمدان الشمراني.

في حين جاء تشكيل الفريق الإيراني في مباراة الأهلي وتراكتور اليوم كالتالي؛ جوردي ألميدا، محمد إيرانبوران، رضا شارباطي، مهدي كياني، دانيال، مهدي بور مهدي، محمد إبراهيمي، إحسان بلهفان، محمد كاساني، أرسلان موطهاري، ومحمد ناديري.