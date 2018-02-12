المالكي: قوات التحالف استهدفت أسلحة ومنصات صواريخ الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لقيادة التحالف باليمن ، العقيد الطيران الركن تركي المالكي ، إن الحوثيين يواصلون الزج بالأطفال إلى جبهات القتال .

وعرض ” المالكي ” ، مقطع فيديو خلال مؤتمر صحفي للتحالف العربي ، اليوم الإثنين ، يوثق عناصر حوثية مدعومة من إيران تحاول اختراق حدود المملكة ، لافتًا إلى مقتل أحد القيادات الحوثية .

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي ، أن الحوثيين أحرقوا شاحنات وقود مملوكة لمواطنين يمنيين ، حيث تواصل استهداف الممتلكات الخاصة بهم .

ولفت متحدث التحالف ، إلى أن الحوثيين أطلقوا 95 صاروخًا بالستيًا باتجاه المملكة حتى الآن ، مضيفًا أن قوات التحالف تعمل على التأكد من نزاهة عمل منظمة ” أوكسفام ” في اليمن ، حيث تصدت قواته إلى الحوثيين باستهداف أسلحتهم وتدمير منصة لإطلاق الصواريخ محلية الصنع بالقرب من الحدود .