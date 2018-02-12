” الدخل والزكاة ” توضح طريقة خصم ضريبة المدخلات

نايف السالم(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن خصم الضريبة هي طريقة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة التي تم سدادها أو استحقاقها على المشتريات الخاضعة للضريبة والتي تستخدم في النشاط الاقتصادي.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” ، أنه يتم خصم أو استرداد ضريبة المدخلات من خلال الإقرار الضريبي، والذي يعني تسدد المنشأة -المؤهلة لضريبة القيمة المضافة- الضريبة على مشترياتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة وتقوم بتحصيل الضريبة على المنتجات التي قامت بتوريدها، وبذلك فإن المنشأة تحصل الضريبة، نيابة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، ولها الحق في المطالبة بالضريبة المدفوعة على مشترياتها الخاضعة لها.

وأشارت، إلى انه سيطلب من المنشأة تقديم إقرار ضريبي لتبيان تفاصيل المعاملات المتعلقة بالتوريدات والمشتريات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة. بناءً على هذا الإقرار سيطلب من المنشأة إما دفع ضريبة القيمة المضافة أو استرداد الفائض. ويشار إلى هذه المجموعة من الأنشطة بالإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة.

وتابعت الهيئة، أن على جميع المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والتي لديها توريد سنوي من السلع والخدمات التي تتجاوز قيمتها 40,000,000ريال أن تقدم إقرار ضريبة القيمة المضافة شهرياً، وعلى جميع المنشآت الأخرى الخاضعة لضريبة القيمة المضافة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر.

كما تتيح الهيئة للمنشآت الحصول على خيار تقديم طلبات شهرية بعد موافقة الهيئة العامة للزكاة والدخل، سيكون لدى جميع المنشآت الخاضعة للضريبة شهر واحد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة، وذلك من نهاية الفترة الضريبية المحددة أعلاه.