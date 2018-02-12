” آل الشيخ ” يداعب رئيس الاتحاد القادم ويطالبه بالظهور مع ” الفراج “

طلال الغامدي(صدى):

داعب رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، رئيس نادي الاتحاد القادم نواف بن ناصر المقيرن، مطالبًا منه الظهور مع الإعلامي وليد الفراج ودفع الـ50 مليونا التي تعهد بها لدعم النادي.

وكتب ” آل الشيخ ” عبر حسابه على موقع ” تويتر ” : ” الأخ نواف المقيرن اطلع يومنا هذا مع وليد الفراج واشرح وش بتسوي لـ الاتحاد ولا بتوحشنا بدري ” .

فيما بادر المقيرن بالرد عليه قائلا: ” اشكر معاليكم على هذه الثقة وإن شاء الله نكون في حسن ظنكم و ظن جمهور نادي الاتحاد و ما يوحشك غالي يا أبو ناصر ” ، ليواصل الأخير مداعبته: ” المهم زهب الـ 50 مليون وحقك علينا محترفين اثنين زي الأندية هالسنة ” .

وأعلن ” آل الشيخ ” ، اليوم الاثنين، عن موافقة نواف بن ناصر المقيرن تولي رئاسة مجلس إدارة نادي الاتحاد اعتباراً من الموسم المقبل على أن يكون حمد الصنيع الرئيس الحالي نائباً له، إضافة إلى قبول تولي سعود السويلم منصب رئيس نادي الرياض ودعم النادي بـ10 ملايين ريال.