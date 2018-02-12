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جامعة جدة في طريقها لإنشاء كلية مستقلة لعلوم القرآن

جامعة جدة في طريقها لإنشاء كلية مستقلة لعلوم القرآن
نايف السالم(صدى):

أكد الدكتور عدنان بن سالم الحميدان مدير جامعة جدة المكلف ، إن هناك تطلعات للجامعة في إعادة هيكلة كلياتها لإنشاء كلية مستقلة للقرآن الكريم ، والتي تهدف إلى خدمة كتاب الله تعالى وتخريج المختصصين في علومه المختلفة ، بالإضافة إلى الاهتمام بمجالات البحث العلمي فيه ، وذلك ضمن خطتها التطويرية .

وأشار ” الحميدان ” ، خلال تصريح له بمناسبة إطلاق مسابقة القرآن الكريم في دورتها التاسعة ، إلى أن الجامعة أكملت استعداداتها لإطلاق المسابقة التي تهدف إلى دعم مسيرة التنافس في خدمة كتاب الله تعالى ، لافتًا إلى أن المسابقة تأتي تحت مظلة الأمانة العامة لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم ، والتي يشارك في دورتها الحالية أكثر من 500 طالب وطالبة ينتمون إلى 21 جامعة وكلية حكومية وأهلية بالمحافظة .

 


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