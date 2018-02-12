مقتل اثنين من قيادات جماعة الحوثي الإيرانية في الساحل الغربي

فهمي محمد(صدى):

لقي اثنين من قيادات جماعة الحوثي الإيرانية، مصرعهم في جبهة الساحل الغربي وهم القيادي الحوثي لطف محمد صالح عبدالحميد والقيادي الحوثي محمد حسين حسين جار الله.

وتواصل القوات اليمنية تقدمها بمحافظتي الحديدة وتعز وتحرر مواقع جديدة من قبضة مليشيا الحوثي وهو ما أفزع جماعة الحوثي الإيرانية في محافظة إب وسط اليمن.

وكثفت جماعة الحوثي الإيرانية في إب من أنشطتها العسكرية الأيام الماضية في محاولة منها لرفع المعنويات واستنهاض همم الموالين لها لرفد الجبهات، غير أن الاستجابة لتلك الدعوات ضعيفة جدا ولم تكن بحجم ما يريدونه ومنيت حملاتهم بفشل ذريع.