أخطاء في مكياجك تجعلك أكبر بـ 10 سنوات

أماني الغامدي(صدى):

قالت خبيرة تجميل ، أن المكياج سلاحٌ ذو حدّين، فبإمكانه أن يزيد جمالك تألقاً، ويجعلكِ تبدين أصغر من عمرك الحقيقي، كما يمكن له أن يسلبك البريق، لتبدي باهتةً وأكبر من سنّك بكثير.

وقدمت الخبيرة مجموعةً من أكثر الأخطاء التي تقع فيها الكثيرات عند وضع مكياجهنّ الخاصّ، والتي يمكن أن توحي بزيادة عمرهن 10 سنوات على الأقل.

استخدام الكثير من كريم الأساس

تلجأ كثيرات من الفتيات إلى وضع كمية كبيرة وسميكة من كريم الأساس، الذي يستقر داخل الخطوط الدقيقة في البشرة، مما يزيد لمعان الجلد، ويؤثّر سلباً على صحته. لذا يُنصح عند شراء كريم الأساس ألا تلتفتي لمسمياتٍ من نوعية “طويل المفعول” أو “مخملي” أو “غير لامع”، وابحثي عن كريم الأساس السائل، كما يجب عليك القيام بعملية تقشير لبشرتك، مرتين في الأسبوع، مع وضع طبقة من الكريم المرطب أسفل كريم الأساس، وخصوصا لصاحبات البشرة الجافة.

الإفراط في إخفاء العيوب أسفل العين

تجنّبي الإفراط في استخدام المكياج لإخفاء الهالات السوداء أسفل العين، ويفضّل استخدام الفرشاة الناعمة نظرا لرقة هذه المنطقة، كما يفضل التعامل مع الزوايا الداخلية من منطقة تحت العين، لأن الظلال تكون أبرز، والخطوط تكون أقل في هذه المنطقة.

اختيار الألوان القاتمة لأحمر الشفاه

تلجأ كثيرات من السيدات إلى اختيار ألوان قاتمة لأحمر الشفاه، وهذا يزيد للأسف من أعمارهنّ، ويفضّل اختيار الألوان الشبابية، المشرقة واللامعة، مثل الخوخي ودرجات الألوان الوردية، التي تمنحك شباباً وحيوية.

المبالغة في أحمر الخدود

المبالغة في استخدام أحمر الخدود توحي بزيادة عمرك عن سنك الحقيقية، لذا يجب عليك وضع أحمر الخدود بلطف وخفّة على الأنف والذقن والجبهة ايضاً، مع ضرورة التركيز على اختيار الألوان اللامعة.

وضع الكحل الأسود

تحرص كثيراتٌ من الفتيات على استخدام الكحل الأسود، رغم أنه يزيد من عمرهن الحقيقي، ولكن إذا رغبت بالأسود، فعليك خلطه باللون البني، لأنه يقلّل من حدته، مع تحديد العيون بليونة، وأيضا يجب تجنب الخطوط الصّارمة، وأفضل طريقة لوضع الكحل تتم عن طريق وضع خط خفيف باللون البني الممزوج بالأسود، على خط الرموش العلوي، مع التركيز على الزوايا الخارجية.

المبالغة في تحديد الشفاه

تبالغ كثيرات في اختيار محدّد الشفاه، دون أن يعلمن أن لون محدد الشفاه يجب أن يكون مطابقاً للون شفاهك، وليس بلون أحمر الشفاه، كما يجب عليك اختيار محدّد الشفاه الدسم، الذي يملأ حواف الشفاه، وبعد ذلك يتم وضع أحمر الشفاه بالتساوي.

وضع الآي لاينر أو الماسكارا على الرموش السفلية

تضع كثيرات الماسكارا والآي لاينر على الرموش السفلية للعين، مما يجعلها تبدو متخاذلة بلفتها الانتباه إلى الهالات السوداء الموجودة في هذه المنطقة، ومن هنا تأتي ضرورة عدم وضع الآي لاينر أو الماسكارا على الرموش السفلية.