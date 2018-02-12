” الخاكي ” أول زي رسمي عسكري للجوازات بعد فصلها عن الأحوال المدنية

سعيد العجل(صدى):

يقف الزائر لجناح المديرية العامة للجوازات في مهرجان الجنادرية 32 على ركن يحتوي على تاريخ الزي الخاص بمنسوبي المديرية ومراحل تشكله حتى وقتنا الحالي.

ويعتبر ” الخاكي ” أول زي عسكري رسمي للجوازات في العام 1403 هـ ، واستمر حتى تم تحديثه في العام 1418 هـ ، بالإضافة إلى الزي الخاص بالمراسم ، فيما استحدث الزي المموه وخصص للشرطة العسكرية في الجوازات ومعاهد التدريب في عام 1436 هـ.

الجدير بالذكر أنه في العام 1403 هـ تم تشكيل أول قطاع منظم للجوازات من الناحية الإدارية و الجغرافية و النوعية ، حيث تم تجهيز هيكلة إدارية خاصة بالجوازات بعد أن كانت مرتبطه بالأحوال المدنية إدارياً منذ نشأتها في عام 1343 هـ.