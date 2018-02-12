فتح التسجيل ببرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف بـ ” تعدين عرعر “
أعلن معهد التقني للتعدين بعرعر، اليوم الإثنين، عن فتح باب التسجيل لبرنامج ” دبلوم التعدين ” المنتهي بالتوظيف في شركة معادن، وذلك للعمل في مناطق مهد الذهب والقرى المحيطة، وبمنجم مهد الذهب، ومناطق الأمار والقويعية، والقرى المحيطة بها بمنجم الأمار.
وأوضح المعهد أن مزايا التدريب هي:
– مكافأة شهرية.
– بدل سكن وبدل مواصلات.
– تأمين طبي.
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
وأشار المعهد، إلى أن التقديم سوف يفتح اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل حتى مطلع مارس المقبل، وذلك عبر موقع المعهد الإلكتروني على الرابط التالي اضغط هنــــــــــــا.
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