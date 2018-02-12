بالصور.. إغلاق 71 محلا وضبط 67 مخالفة لقرار التأنيث والتوطين

عادل الحربي(صدى):

تمكنت مفتشات إدارة شؤون المرأة بمكتب العمل، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، اليوم الإثنين، من ضبط 67 مخالفة، وإغلاق 71 محلاً، بالإضافة إلى ضبط وافدة من جنسية عربية حاولت تضليل المفتشات بواسطة ” هوية مزورة ” .

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مشتركة نفذت مع بلدية وشرطة المعذر، استهدفت أحد المجمعات التجارية شمال العاصمة.

‏‎وقالت مديرة الإدارة مها المزيد، إن الجولة التفتيشية تأتي ضمن سلسلة الجولات التي ينفذها فرع الوزارة على مدار السنة، ممثلاً في قطاع التفتيش النسائي للتأكد من التزام أصحاب المحلات بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية وتوطينها، وتنظيم سوق العمل.‎

وأضافت ” المزيد ” ، أن إحدى المفتشات اشتبهت أثناء الحملة التفتيشة بعاملة في أحد المحلات، فتحققت من هويتها الوطنية واكتشفت أنها وافدة مخالفة لنظام الإقامة والعمل بالمملكة وتحمل هوية وطنية مزورة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

ودعت ” المزيد ” ، المواطنين والمواطنات إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات لقرارات التأنيث والتوطين من خلال تطبيق ” معاً للرصد ” ، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، مشيرة إلى إمكانية الإبلاغ على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.