الشرطة الأسكتلندية تحقق مع المنتخب الفرنسي

نواف السالم(صدى):

باشرت الشرطة الأسكتلندية التحقيق مع المنتخب الفرنسي للرجبي بعد إيقاف طائرة كانت تقلهم من مدينة إيدنبره بأسكتلندا، وذلك بعد تورط عدد من اللاعبين على متنها بشجار في الليلة السابقة داخل أحد الحانات.

وكان عددا من لاعبي المنتخب الفرنسي مشتبه في تورطهم بشجار في حانة، بعد خسارة المنتخب أمام أسكتلندا ببطولة الدول الست للرغبي.

وأعلن المنتخب الفرنسي للرجبي في بيان: ” يتم التحقيق مع بعض لاعبي المنتخب من قبل السلطات الأسكتلندية. نحن في انتظار المزيد من المعلومات ” .