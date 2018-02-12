في اليوم الأول للعوائل.. جناح الشمالية يشهد حضور كثيف

سعيد العجل تصوير خلف جويبر(صدى):

مع بداية انطلاق اليوم الأول لزوار العوائل لمهرجان الجنادرية؛شهد جناح منطقة الحدود الشمالية في مهرجان الجنادرية 32 توافد عدد كبير من الزوار ولمختلف الأركان الموجودة داخل الجناح.

كما شهد الجناح استمرار تقديم الفعاليات المتنوعة والفقرات الشعبية والتي لاقت استحسان الزوار من مختلف الشرائح العمرية خاصة فلكلور السامري.

الجدير بالذكر أن جناح منطقة الحدود الشمالية يحتوي على فعاليات شعبية وترفيهية متميزة ويضم عدد من الأقسام والأركان والتي تعرض فلكلور المنطقة وتراثها.