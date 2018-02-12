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زوجة تدعي اختطاف ابنتها للحصول على الأموال من زوجها المسافر

زوجة تدعي اختطاف ابنتها للحصول على الأموال من زوجها المسافر
متابعات(صدى):

أقدمت زوجة مغربية على ادعاء واقعة اختطاف ابنتها اثناء عودتها من المدرسة ، وابزاز زوجها للحصول على مبلغ مالي .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الشرطة المغربية بمدينة كلميم بلاغ من الزوجة يفيد بتلقيها اتصال هاتفي من زوجها الذي يعمل خارج المدينة ، يؤكد أن ابنتهما البالغة 7 سنوات تم اختطافها من قبل شخص مجهول اثناء عودتها من المدرسة ، وطالبه بدفع فدية مالية .

وبتكثيف التحقيقات والتحريات توصلت الشرطة أن الزوجة هي التي ابلغت عن حدوث واقعة الاختطاف وطلب فدية دون حدوثها بغرض ابتزاز زوجها والحصول على اموال ، فيما قامت باخفاء ابنتها بإحدى غرف المنزل بعيدا عن الانظار .

وبمواجهتها انهارت المرأة واعترفت أن حاجتها للمال هي التي جعلتها تفكر في هذه الحيلة، لابتزاز زوجها والحصول على مبلغ مالي منه.

 


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