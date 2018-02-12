بالصور.. مشاركة إدارة رياض الأطفال في الجنادرية

عادل الحربي(صدى):

تشارك إدارة رياض الأطفال بمنطقة الرياض في معرض ” الطفولة استثمار ونماء ” ، ضمن مشاركة في جناح وزارة التعليم في مهرجان التراث والثقافة الوطني لهذا العام ” جنادرية 32 ” ، بأركان تعلمية ترفيهية، تهدف إلى تعريف المجتمع والزائرين بما يقدم في مرحلة رياض الأطفال والحضانات من برامج تربوية.

وشاركت أيضا إدارة رياض الأطفال، بركن متميز للتعريف بما يقدم في الحضانات الملحقة بمدارس البنات، حيث أنها لا تقتصرعلى تقديم الرعاية فقط، وإنما يقدم فيها للطفل برامج تربوية تعليمية تساعد على تنمية مهاراته ” العقلية والحركية والانفعالية واللغوية والاجتماعية ” .

الجدير بالذكر، أن روضة مدارس الرياض والرواد حي الروابي، والحضانة الملحقة بالمتوسطة 124، والحضانة الملحقة بالمتوسطة العاشرة قد شاركت في هذه الفعاليات بأركان متميزة يمارس فيها الطفل عدد من الأنشطة التعليمية.