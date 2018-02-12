أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس محافظة بغداد ومرافقيه ويقيم مأدبة غداء تكريماً لهم

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم رئيس مجلس محافظة بغداد الدكتور رياض العضاض والوفد المرافق له.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع في بلدهم الثاني المملكة متمنياً لهم طيب الإقامة.

وجرى تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات المشتركة بين البلدين الشقيقين .

وقد أقام سمو أمير منطقة الرياض مأدبة غداء تكريماً لرئيس مجلس محافظة بغداد ومرافقيه .

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ومعالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز الزمامي ومسؤولي إمارة المنطقة وأعضاء مجلس المنطقة .

