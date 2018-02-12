البحرين تعيد طباعة 17 ألف كتاب بسبب خطأ من مؤسسة أجنبية

المنامة(صدى):

أعلنت وزارة التربية والتعليم البحرينية، اليوم الإثنين، استبدال كتاب اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثالث الابتدائي، بعدما تبين أن المؤسسة الأجنبية المسئولة عن الطباعة أشارت فيه إلى الخليج العربي بمسمى ” الخليج الفارسي ” .

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنها تعاقدت مع إحدى المؤسسات الأجنبية المتخصصة في طباعة الكتب المدرسية، وذلك لطباعة كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة الدكتور فواز الشروقين، أن الجهات المختصة بالوزارة قامت بتسليم هذه المؤسسة المواد والخرائط المناسبة لتضمينها في الكتاب، ومن بينها خارطة للخليج العربي، ولكن عند طباعة هذا الكتاب قامت المؤسسة باستبدال هذه الخارطة أخرى مكتوب عليها ” الخليج الفارسي ” بخط صغير جدًا، وقد تم الانتباه إلى هذا الاختلاف عند توزيع الكتب على الطلبة، وعليه قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنها تحميل المؤسسة المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ؛ حيث قدمت المؤسسة اعتذارها عن هذا الخطأ، وحضر مندوبها إلى الوزارة وقدم الاعتذار.

وأوضح ” الشروقين ” ، أن المؤسسة تحملت تكلفة إعادة طباعة 17 ألف نسخة من هذا الكتاب بعد تصحيح الخطأ الذي ارتكبته، وتم توزيع الكتب الجديدة المعدلة على المدارس.