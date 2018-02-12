أحدث موديلات تويوتا TRD Pro تشعل الأجواء في شيكاغو 2018

واشنطن(صدى):

أطلقت تويوتا قائمة موديلات TRD Pro لعام 2019 لأول مرة والتي تشمل طرازات فور رانر وتندرا وتاكوما وذلك في معرض شيكاغو للسيارات 2018, والاختلاف الواضح بين موديلات TRD Pro والنسخ العادية من نفس السيارات تشمل نظام التعليق المطور وتتبني كل سيارة من الثلاث سيارات بباقة TRD Pro تعليق معدل ولكنهم جميعاً يتشاركون نفس ممتصات الصدمات فوكس انترنال قياس 2.5 بوصة.

وفي البداية تأتي تندرا TRD Pro ممتصات الصدمات فوكس مع زيادة ارتفاع السيارة في الأمام والخلف أكثر من 2 بوصة كما تأتي تندرا بعجلات BBS 18 بوصة ألومنيوم خفيفة الوزن مع إطارات ميشلان P275/65R18 للتضاريس الوعرة وتشمل التعديلات مصابيح أمامية LED سوداء وشبكة تهوية جديدة سوداء وغطاء محرك معدل بفتحة تهوية ومصابيح ضباب LED Rigid Industries.

وبالنسبة لتاكوما TRD Pro فتأتي بزيادة في ارتفاعها في الخلف عن الارض 21 بوصة ليكون الارتفاع في الخلف 11 بوصة مع ارتفاع الركوب باضافة 1 بوصة اضافية وعجلات قياس 16 بوصة مع اطارات جوديير P265/70R16 Wrangler Kevlar لكل التضاريس.

وأخيراً بالنسبة لموديل فوررانر TRD Pro فقد زاد ارتفاع ركوب السيارة عن الارض بواقع بوصة مع عجلات سوداء مطفية قياس 17 بوصة .