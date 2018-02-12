القبض على كويتي بعد خطف طليقته والاعتداء عليها

خالد الظفيري(صدى):

تمكن رجال مباحث منطقة مبارك الكبير بالكويت، من القبض على مواطن متهم بخطف طليقته وهتك عرضها بالإكراه وإلقائها على أحد الدوارات، بعد ثلاثة أيام من تقديم طليقته بلاغًا ضده إلى الشرطة.

وتولت الشرطة التحقيق في قضية سجّلتها مواطنة بحق طليقها اتهمته فيها بخطفها بالقوة بعدما هددها بالفضيحة وانطلق بها إلى شقته وأقفل عليها الباب وقام بالاعتداء عليها وهتك عرضها بالإكراه ثم اصطحبها بسيارته، وفي الطريق أخذ هاتفها النقال بالقوّة وألقاه من نافذة السيارة، ثم توجه بها إلى محافظة أخرى وتخلّص منها على أحد الدوارات وتوارى عن الأنظار في وقتها.