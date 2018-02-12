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بالصور.. إقبال الزوار على فعاليات جناح الصندوق العقاري بالجنادرية

بالصور.. إقبال الزوار على فعاليات جناح الصندوق العقاري بالجنادرية
علي القحطاني (صدى):

شارك صندوق التنمية العقارية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية في دورته الثانية والثلاثين ، بالجناح المخصص لوزارة الإسكان ، بهدف إيصال رسالته الأساسية بأن التنوع في برامج القرض العقاري تعمل على تلبية كافة الاحتياجات والأذواق بما يتناسب مع الإمكانيات الشرائية المتنوعة للمواطنين .

ومن جانبه ، أكد حمود العصيمي ، إن فعاليات الصندوق العقاري تأني سعيًا لخدمة ما يصل إلى 500 ألف مواطن من المسجلين بقوائم الانتظار ، ولديهم احتياجات ومتطلبات مختلفة .

وأشار ” العصيمي ” ، إلى أن الصندوق يعمل على تقديم سلسلة خدمات إضافية للمواطنين في مهرجان الجنادرية ، حتى لا يقتصر دوره على التعريف بخدماته فقط ، بل يسعى لمنح الزوار المستفيدين استشارات متخصصة في التمويل العقاري بما يتناسب مع قدراتهم المادية .

وأضاف حمود العصيمي ، أن تواجد الصندوق في المهرجان يمثل فرصة حقيقية لتوعية المواطنين بالهدف من التحول من الإقراض المباشر إلى الإقراض عبر الجهات التمويلية لخدمتهم بصورة أسرع وأفضل .

ويتيح الصندوق بمعرضه في الجنادرية ، خدمة أخرى لتحديث البيانات للمستفيدين ، بما يساع الصندوق على سهولة التواصل معهم وتقديم الخدمات المختلفة لهم ، لينعكس ذلك إيجابيًا على الوفاء بالتزاماته تجاههم ، وتعجيل حصولهم على القرض العقاري .

 


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