بالفيديو.. شاب يتلقى درسا قاسيا لسرقته حقيبة فتاة

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، يرصد تعرض لص لدرس لن ينساه عندما حاول سرقة حقيبة فتاة آسيوية تتنزه على الشاطئ.

أظهر مقطع الفيديو المتداول ، فتاة تلعب في هاتفها ثم تركت حقيبتها وراح تسير، حتى جاء لص وعندما حمل الحقيبة وجد أسفلها رجل مما أثار فزعه وراح يركض من المكان.