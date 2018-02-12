بالفيديو.. شاب يتلقى درسا قاسيا لسرقته حقيبة فتاة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، يرصد تعرض لص لدرس لن ينساه عندما حاول سرقة حقيبة فتاة آسيوية تتنزه على الشاطئ.
أظهر مقطع الفيديو المتداول ، فتاة تلعب في هاتفها ثم تركت حقيبتها وراح تسير، حتى جاء لص وعندما حمل الحقيبة وجد أسفلها رجل مما أثار فزعه وراح يركض من المكان.
همس~[ عدد التعليقات: 1047 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههه يستاهل هالصدمه ؛
شكله برنامج مقالب ~
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26743 ] نشر منذ 34 دقيقة
ههههههههه ههههههههههههه😂