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بالفيديو.. شاب يتلقى درسا قاسيا لسرقته حقيبة فتاة

بالفيديو.. شاب يتلقى درسا قاسيا لسرقته حقيبة فتاة
متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، يرصد تعرض لص لدرس لن ينساه عندما حاول سرقة حقيبة فتاة آسيوية تتنزه على الشاطئ.

أظهر مقطع الفيديو المتداول ، فتاة تلعب في هاتفها ثم تركت حقيبتها وراح تسير، حتى جاء لص وعندما حمل الحقيبة وجد أسفلها رجل مما أثار فزعه وراح يركض من المكان.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1047 ] نشر منذ 4 ساعات

هههههههه يستاهل هالصدمه ؛

شكله برنامج مقالب ~

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