بالفيديو.. رد فعل صادم لعروس ارتدت صديقاتها فستان زفاف في فرحها

متابعات(صدى):

فاجأت مجموعة من الفتيات، صديقتهن العروس بحفل زفافها بشكل غير متوقع، حيث ارتدين فساتين زفاف بالحفل.

وظهرت العروس في مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، وهي رابطة عينيها استعدادا للمفاجأة التي تنتظرها وأمسك بها عريسها ثم أزال الوشاح عنها لتتفاجأ بصديقاتها ترتدين فساتين بيضاء وطرحة الزفاف ليظهرن كالعرائس، وانطلقت العروس راكضة نحوهن فيما التفت الفتيات حولها ورقصن في سعادة وفرح ثم احتضن بعضهن البعض.