بالفيديو.. رد فعل صادم لعروس ارتدت صديقاتها فستان زفاف في فرحها
فاجأت مجموعة من الفتيات، صديقتهن العروس بحفل زفافها بشكل غير متوقع، حيث ارتدين فساتين زفاف بالحفل.
وظهرت العروس في مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، وهي رابطة عينيها استعدادا للمفاجأة التي تنتظرها وأمسك بها عريسها ثم أزال الوشاح عنها لتتفاجأ بصديقاتها ترتدين فساتين بيضاء وطرحة الزفاف ليظهرن كالعرائس، وانطلقت العروس راكضة نحوهن فيما التفت الفتيات حولها ورقصن في سعادة وفرح ثم احتضن بعضهن البعض.
فرحه الصحاب دي حاجه حلوة بغباء 😍👉 Osama Henedak Dj 🎤
Posted by E7twaa on Friday, February 9, 2018
همس~[ عدد التعليقات: 1047 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يسعدها هالعروس 😘,,
عندنا لو شافت العروس وحده لابسه فستان ابيض تولع 🔥 قهر؛
وتظل مبوزمه كل شهر العسل 😂😂😂😂،،
مالت ع كل النفسيات 😌~
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2808 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالعكس مافيها مشكلة اتذكر عرسي كان فية 3 عرايس في الرياض المهم ربنا يسعدها
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 1 ساعة
حلوة الدنياا لما بينعم علينا ربنا ومابنساش فضله علينا.