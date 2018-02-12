” البيئة ” لم تسجل أية إصابة بإنفلونزا الطيور خلال الـ 24 ساعة

سعيد العجل(صدى):

أوضح الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8, لم تسجل إي إصابة في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 7144 عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 126 حالة إيجابية، وتم التخلص من 8501 طيراً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما أوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 3 بلاغات، فيما بلغ عدد الاستفسارات 22 استفساراً، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.