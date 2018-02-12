مدير بـ ” stc ” يهين أحد موظفيه بصورة لمبيد
أثار نائب الرئيس لشئون الموظفين في شركة الاتصالات السعودية، غضب المواطنين؛ على خلفية تحدثه بشكل غير لائق مع أحد موظفيه وتوجيه الإهانة لقبيلته.
وبدأت الأزمة عندما تحدث موظف يدعى ” خالد القحطاني ” لـ أحمد الغامدي، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا: ” للأسف تغاضيك عن إعطاء موظفين stc، وحلول وقنوات..لا يعد غباء بل يعد تهربًا من كلمة الحق ولو كانت حجتك قوية لواجهت الأسئلة مو بالحظر أخ أحمد.. الكرسي لن يدوم ودعوة المظلوم ستلاحقك في قبرك ” .
وجاء رد ” الغامدي ” بشكل غير أخلاقي حيث رد بصورة لمبيد حشري، في إشارة إلى تشبيه ” القحطاني ” ، بالذباب، وهو ما أشعل غضب المواطنين .
وطالب عدد من المواطنين بتقديم شكوى في أحمد الغامدي، معتبرين رده غير أخلاقي، ويعد إهانة لقبيلة محترمة مقدرة ولرجالها دور كبير في المملكة، واصفين ” الغامدي ” بالمتكبر القبيح.
((ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6291 ] نشر منذ 4 ساعات
وراء كل حق مطالب
هزيم[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 3 ساعات
هههه
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 707 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان عزالله الي.راح فيها الغامدي وماحد سمى عليه هذولا صبيان قحطان اسئل التاريخ عنهم والجدود لو منك اهاجر ولا انتحر استغفرالله هههههههههه.
صداوي[ عدد التعليقات: 1642 ] نشر منذ 2 ساعتين
راح وطي يقلون كان طيب 😂
احمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا اللة ونعم الوكيل في كل ظالم وازيدكم من الشعربيت حتي المشتركين لم يسلمومن بعض موظفي الشركة بل وصل الامرباتهام المشتركين هذادليل على انه لايوجدمن يتابع اتمني ان تصل للاميرمحمدبن سلمان وان يكن هناك متابعة لشكاوي المشتركين واعطاءهذاالموظف حقة وايضاالمشتركين
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2151 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعتقد ما فيها اي اساءة للقبيلة فقط الاساءة ان وجدت بتكون لشخص السأل فقط
والقصد من وضع المبيد الحشري
عبارة سخريه بوصف اششششششششششششششششششششش يعني اسكت
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2808 ] نشر منذ 2 ساعتين
اشبهم الناس بس يبون يسبون و يتخانقون ربنا يهدي الجميع
ابو محمد[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا أدافع عن احد هنا ولكن يحصل بين الزملاء الكثير جدا من هذا النوع من المزاح الذي لا أؤيده ابدا ،فقط كان يجب ان يكون على الخاص
مغابش[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا اللي جانا من وسائل التواصل استخدام سيء وربما كلمة قالت لصاحبها دعني
قوندا[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 42 دقيقة
لله در العنصريه القبليه ما اقبحها وما اقبح اهلها الغمد ونعم من اين جاء ذا