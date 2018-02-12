مدير بـ ” stc ” يهين أحد موظفيه بصورة لمبيد

نايف السالم(صدى):

أثار نائب الرئيس لشئون الموظفين في شركة الاتصالات السعودية، غضب المواطنين؛ على خلفية تحدثه بشكل غير لائق مع أحد موظفيه وتوجيه الإهانة لقبيلته.

وبدأت الأزمة عندما تحدث موظف يدعى ” خالد القحطاني ” لـ أحمد الغامدي، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا: ” للأسف تغاضيك عن إعطاء موظفين stc، وحلول وقنوات..لا يعد غباء بل يعد تهربًا من كلمة الحق ولو كانت حجتك قوية لواجهت الأسئلة مو بالحظر أخ أحمد.. الكرسي لن يدوم ودعوة المظلوم ستلاحقك في قبرك ” .

وجاء رد ” الغامدي ” بشكل غير أخلاقي حيث رد بصورة لمبيد حشري، في إشارة إلى تشبيه ” القحطاني ” ، بالذباب، وهو ما أشعل غضب المواطنين .

وطالب عدد من المواطنين بتقديم شكوى في أحمد الغامدي، معتبرين رده غير أخلاقي، ويعد إهانة لقبيلة محترمة مقدرة ولرجالها دور كبير في المملكة، واصفين ” الغامدي ” بالمتكبر القبيح.

