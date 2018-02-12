9 نصائح لازمة قبل قيامك بتغيير لون شعرك

نورة الشهري(صدى):

يحب النساء والفتيات دائمًا ما تغيير شكلهن والظهور دائما بإطلالات مختلفة، لذلك أول شيء يلجأن إليه هو تغيير لون الشعر، ولكن بسبب العادات والتصرفات الخاطئة قد يؤدى تغيير لون الشعر إلى تدميره وهلاكه.

لذلك يقدم لكي خبراء التجميل بعض النصائح لكي تحصلي على لون وشعر صحي بعد الصبغة.

وهى:

– لابد أن نضع في الاعتبار نوعية الشعر وطوله.

– لون العيون والبشرة والحواجب تلعب دورًا في اختيار اللون المناسب.

– للصيف درجات ألوان حتى تتماشى مع ارتفاع درج الحارة وكذلك الشتاء.

– البشرة السمراء يليق معها الألوان الفاتحة، ولكن يتوقف الأمر على الدرجة المناسبة.

– قبل بدء الصبغة لابد من القيام باختبار على خصلة صغيرة على الشعر حتى لا يتم تدمير الشعر.

– يفضل صبغ الشعر للألوان القريبة للونه الطبيعي.

– لابد من قص أطراف الشعر كل شهر ونصف حتى يظهر أنه صحي.

– الاهتمام بمعالجة الشعر كل أسبوع على الأقل وترطيبه .

– الابتعاد عن جلسات البروتين والكيراتين لأنها تدمر الشعر ولا تعالجه.