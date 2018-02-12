وظائف شاغرة بشركة كبرى في الرياض

فاطمة الملكي(صدى):

أعلنت شركة كبرى تقع بمدينة الرياض، عن رغبتها في تشغيل عدد من الموظفين، وذلك وفقاً للمسميات الوظيفية التالية:

– مسؤول علاقات حكومية – كود 1200.

– محاسبين – كود 1300.

– خريج لغة انجليزية – كود 1400.

وذكرت الشركة الشروط المطلوبة لهذه الوظائف وهي:

– الوظائف للسعوديين فقط.

– ألا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة.

وذلك على أن يتم التقديم من الراغبين في العمل، من خلال بعث السيرة الذاتية مع ذكر كود الوظيفة ورقم بطاقة الأحوال، من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .