بالفيديو.. ” أمير مكة ” يطالب المسؤولين بتضافر الجهود لخدمة المواطنين
وجه سمو الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأثنين، حديثًا لمسؤولي المنطقة وأعضاء المجالس المحلية، مخاطبًا إياهم قائلاً : ” لابد من تظافر الجهود لتقديم جل الاهتمام لخدمة مواطني المحافظات ” .
جاء ذلك خلال جولات سمو الأمير خالد الفيصل بالمنطقة، حيث نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” ، مقطعًا فيديو يظهر فيه سموه مخاطباً المسؤولين بالمنطقة.
#شاهد 🎥#أمير_مكة لمسؤولي المنطقة وأعضاء المجالس المحلية : لابد من تظافر الجهود لتقديم جل الاهتمام لخدمة مواطني المحافظات#جولات_خالد_الفيصل٣ pic.twitter.com/8DQkhYyxBg
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) February 12, 2018
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