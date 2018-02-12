بالفيديو.. ” أمير مكة ” يطالب المسؤولين بتضافر الجهود لخدمة المواطنين

نايف السالم(صدى):

وجه سمو الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأثنين، حديثًا لمسؤولي المنطقة وأعضاء المجالس المحلية، مخاطبًا إياهم قائلاً : ” لابد من تظافر الجهود لتقديم جل الاهتمام لخدمة مواطني المحافظات ” .

جاء ذلك خلال جولات سمو الأمير خالد الفيصل بالمنطقة، حيث نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” ، مقطعًا فيديو يظهر فيه سموه مخاطباً المسؤولين بالمنطقة.