دنيا بطمة تلغي متابعة حساب زوجها بسبب والدته

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجدل من جديد ، عقب تداول معلوما تؤكد إقدامها على إلغاء متابعة حساب زوجها ” محمد الترك ” والد الفنانة الشابة حلا من على تطبيق ” انستجرام ” .

حيث تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي تؤكد إقدام بطمة على غلغاء متابعة زوجها على انستجرام ، عقب نشر مها الترك صورة تجمعها بأولادها وإبنها محمد وأحفادها ومن بينهم الصغيرة غزل، بعيداً عن وجود دنيا بطمة ومنى السابر، ما يشير الى عودة الامور الى طبيعتها بين الام وابنها.

ولكن يبدو أن بطمة لم يعجبها الامر لا سيما بعد المشاحنات العائلية التي حصلت العام الماضي، ونشر العديد من صفحات جمهور بطمة أن الخلاف اشتد بين الزوجين .