بالصور.. مراسل الحزم يجري فحوصات طبية شاملة قبل العودة إلى أرض القتال

نايف السالم(صدى):

استقبلت مدينة الملك سعود الطبية، اليوم الاثنين، محمد العرب ” مراسل الحزم ” ، وذلك لإجراء فحوصات شاملة قبل العودة القريبة إلى أرض القتال ضد مليشيا الحوثي التي تدعمها إيران على أرض اليمن.

ويذكر أنه عاد محمد العرب إلى أراضي المملكة، منذ أسبوعين، حيث أنهى مؤخرًا مهمامه في تغطية أحداث عاصفة الحزم، وهي العملية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالتعاون مع قوات التحالف العربي، ضد مليشيا الحوثي في اليمن.