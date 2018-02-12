مجموعة ” يوسف ناغي ” تعلن عن توفر وظائف شاغرة للنساء
أعلنت مجموعة محمد يوسف ناغي وأخواته، عن توفر عدد من الوظائف النسائية، في شركات قطاع خاص، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– Denter / Painter
– Electricians
– Technicians
– Mechanics -Gear Box & Engine Overhaul
– Parts Salesmen
– Quick Service Technicians
– Receptionist ( Female)
– Sales Executive (Female)
– National Parts Manager
– Parts Advisor (Saudis Only)
– Parts Picker (Saudis Only)
– Treasury Manager
– Service Advisor
– Mechanic
– Sales Executive
– Sales Driver
وناشدت الشركة الراغبات في العمل، التقديم عبر موقع الشركة، على الرابط التالي: هنا .
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