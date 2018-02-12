مجموعة ” يوسف ناغي ” تعلن عن توفر وظائف شاغرة للنساء

فاطمة الملكي(صدى):

أعلنت مجموعة محمد يوسف ناغي وأخواته، عن توفر عدد من الوظائف النسائية، في شركات قطاع خاص، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– Denter / Painter

– Electricians

– Technicians

– Mechanics -Gear Box & Engine Overhaul

– Parts Salesmen

– Quick Service Technicians

– Receptionist ( Female)

– Sales Executive (Female)

– National Parts Manager

– Parts Advisor (Saudis Only)

– Parts Picker (Saudis Only)

– Treasury Manager

– Service Advisor

– Mechanic

– Sales Executive

– Sales Driver

وناشدت الشركة الراغبات في العمل، التقديم عبر موقع الشركة، على الرابط التالي: هنا .